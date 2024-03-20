Из ТЦ "Космопорт" в Самаре эвакуировали 15 человек

В среду, 20 марта, в 8:20 в ГУ МЧС России по Самарской области поступил вызов на ул. Дыбенко, 30 (адрес ТРК "Космопорт"). Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На место вызова были направлены 40 пожарных, которые по прибытии установили, что произошло короткое замыкание электропровода без последующего горения.

В региональном управлении МЧС России отметили что погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано 15 человек.