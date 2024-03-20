Женский состав "Самары" проиграл "МБК"

Во вторник, 19 марта, женский состав БК "Самара" в матче премьер-лиги уступил столичной МБА со счетом 75:78, сообщает пресс-служба самарского клуба.

За первые пять минут "Самара" разжилась лишь одним точным попаданием — и отпустила соперниц далеко вперед, 3:14. Потом с набором очков пошло веселее, но и москвички уже набрали такой ход, что остановить их было сложно: 14:27 после первого периода. Второй наша команда открыла дальним выстрелом от Юлии Полуяновой — и она же стала главным "мотором" (11 очков за четверть), погнавшим хозяек в погоню: 34:38 за полторы минуты до большого перерыва.

В третьей четверти "Самара" вновь отпустила было гостей на двузначное расстояние — но две подряд трехи от Юлии Полуяновой и Дарьи Курильчук вернули нашу команду на отметку в "-4" (42:46). И вновь "-12" — и вновь две подряд трехи, на этот раз от Александры Марченковой! А затем и Тайна да Пайшао запустила в цель сверхдальнюю — и все же перед заключительной десятиминуткой хозяйки по-прежнему уступали, 57:63.

Едва началась четвертая четверть, Анна Зайцева и неудержимая Юлия Полуянова свели отставание к минимуму — 61:63. Те же 2 очка разницы (68:70) замерли на табло в середине периода на казавшиеся бесконечными две минуты — и первыми очки смогли набрать, к сожалению, москвички. В концовку они входили с символическим, но все же заделом (теперь уже на две минуты замер счет 73:76) — и его им хватило для победы.

75:78 — поражение "Самары".

Следующий матч, заключительный в регулярном чемпионате, наша команда проведет 27 марта в Омске.