16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Женский состав "Самары" проиграл "МБК" БК "Самара" на выезде переиграл "Минск" БК "Самара" переиграл "Астану" с разницей в 21 очко Женский БК "Самара" в матче премьер-лиги уступил "Енисею" Женский БК "Самара" переиграл новосибирское "Динамо" - 85:56

Баскетбол Спорт

Женский состав "Самары" проиграл "МБК"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 19 марта, женский состав БК "Самара" в матче премьер-лиги уступил столичной МБА со счетом 75:78, сообщает пресс-служба самарского клуба.

За первые пять минут "Самара" разжилась лишь одним точным попаданием — и отпустила соперниц далеко вперед, 3:14. Потом с набором очков пошло веселее, но и москвички уже набрали такой ход, что остановить их было сложно: 14:27 после первого периода. Второй наша команда открыла дальним выстрелом от Юлии Полуяновой — и она же стала главным "мотором" (11 очков за четверть), погнавшим хозяек в погоню: 34:38 за полторы минуты до большого перерыва.

В третьей четверти "Самара" вновь отпустила было гостей на двузначное расстояние — но две подряд трехи от Юлии Полуяновой и Дарьи Курильчук вернули нашу команду на отметку в "-4" (42:46). И вновь "-12" — и вновь две подряд трехи, на этот раз от Александры Марченковой! А затем и Тайна да Пайшао запустила в цель сверхдальнюю — и все же перед заключительной десятиминуткой хозяйки по-прежнему уступали, 57:63.

Едва началась четвертая четверть, Анна Зайцева и неудержимая Юлия Полуянова свели отставание к минимуму — 61:63. Те же 2 очка разницы (68:70) замерли на табло в середине периода на казавшиеся бесконечными две минуты — и первыми очки смогли набрать, к сожалению, москвички. В концовку они входили с символическим, но все же заделом (теперь уже на две минуты замер счет 73:76) — и его им хватило для победы.

75:78 — поражение "Самары".

Следующий матч, заключительный в регулярном чемпионате, наша команда проведет 27 марта в Омске.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31