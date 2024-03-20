"Вега групп регион" капитально отремонтирует в Самаре памятный знак "Солдаты великой победы"

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МБУ Самары "Центр технического и хозяйственного обслуживания" определилось с подрядчиком, который капитально отремонтирует памятный знак "Солдаты великой победы", расположенный в сквере со стороны улиц Вилоновской и Чапаевской на площади им. Куйбышева.