"Вега групп регион" капитально отремонтирует в Самаре памятный знак "Солдаты великой победы"

МБУ Самары "Центр технического и хозяйственного обслуживания" определилось с подрядчиком, который капитально отремонтирует памятный знак "Солдаты великой победы", расположенный в сквере со стороны улиц Вилоновской и Чапаевской на площади им. Куйбышева.
Напомним, начальная цена контракта составляла 13,22 млн рублей. На торги заявились три участника, победителем стало ООО "Вега Групп Регион", предложившее выполнить работу за 12,9 млн рублей.
Компания должна приступить к ремонту с 20 мая и завершить в течение 182 календарных дней.
В описании объекта закупки обозначено, что нужно будет заменить облицовочные поверхности конструкций и провести электромонтажные работы по устройству архитектурной подсветки мемориального сооружения.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.