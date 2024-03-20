В Красноярском и Ставропольском районах планируется отключение света 21 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.03.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Калиновка

21.03.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (пер. Западный, Восточный, Пионерский, Зеленый, Комсомольский, ул. Восточная, Комсомольская, Советская, Мира, Щербакова, Кудашева, Жилина, Пионерская, Калинина, Новый проезд);

21.03.2024 года с 10-00 до 14-00 на 15 минут (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (полностью)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.