В СОУНБ откроется экспозиция московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"

В четверг, 21 марта, в 18:00 в "Открытом пространстве" Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется экспозиция произведений графики члена Союза художников Подмосковья и международного художественного фонда Светланы Цыкаловой. Персональная выставка пройдет под названием "Душа карандаша". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Светлана Цыкалова — московский художник-график, постоянный участник российских и международных выставок.

"Взорам самарцев откроются десятки цветных рисунков, выполненных с любовью к большим и малым городам и селам России с их уютными двориками, жилыми домами, тесными улочками и деревянными церквями, образы которых были запечатлены со всей тщательностью академического художника и теплотой, присущей лишь человеку, испытывающему подлинную симпатию ко всем этим местам, — анонсируют организаторы. — Цветные карандаши, которыми Светлана Цыкалова выводит зарисовки из тихой жизни российской провинции, напоминают зрителю о детстве, полном первых открытий и ярких впечатлений, память о которых проносится сквозь года".

Вход свободный.