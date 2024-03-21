Фонд "Поколение АШАН" выделит финансирование на реализацию благотворительных проектов в Самарской области в первом полугодии

Фонд продолжит развивать и масштабировать уже действующие проекты и выделит более 3 млн рублей на новые программы в Самарской области.

"Поколение АШАН" окажет помощь в закупке оборудования для сенсорных комнат и швейных мастерских в реабилитационных и инклюзивных центрах Самарской области.

Помощь детям и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенным слоям населения

Программа "Доступное домоводство" по социальной адаптации и интеграции детей и молодежи в трудной жизненной ситуации (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), которая уже третий год реализуется фондом в различных городах России, продолжит свое развитие и в Самарском регионе. В планах фонда — дальнейшее оборудование помещений для занятий по кулинарии в соцучреждениях и проведение кулинарных мастер-классов для детей (включая регулярное снабжение продуктами). В Самарской области программа охватит 5 государственных учреждений социального обслуживания населения в различных районах города. Также для реабилитационных и инклюзивных центров Самарской области запланирована закупка оборудования в сенсорные комнаты и швейные мастерские.

В 2023 году фонд "Поколение АШАН" помог пяти детским отделениям комплексных центров социального обслуживания населения в рамках проектов "Доступное домоводство", а также акций "Первоклассный рюкзачок" и "Новогодний марафон чудес". Бюджет проектов составил более 2 миллионов рублей.

Содействие формированию экологической культуры

В рамках национального проекта фонда по лесовосстановлению "Зелёное поколение" в 2022 и 2023 годах волонтеры фонда высадили 4 тыс. саженцев в Чапаевском лесничестве Самарской области для воссоздания лесополосы. Бюджет проекта составил более 1 миллиона рублей.

Волонтеры пополнили лесной фонд культурами дуба черешчатого. А в осенний период 2023 было произведено дополнение на площади 0,5 га (около 600 саженцев) и дополнительная посадка на площади 0,15 га (около 400 саженцев).

На 2024 год запланированы уходовые работы и посадка черешчатых дубов на дополнительной площади в Чапаевском лесничестве.

Еще один запланированный экологический проект — онлайн-марафон "Спасаем планету вместе". В нем примут участие дети из подшефных учреждений фонда в различных регионах России, в том числе Самарской области. Формат онлайн-марафона — 3 тематических блока, внутри которых видеоуроки по 15 минут, индивидуальные и командные задания. После прохождения всех блоков предусмотрен квиз для закрепления материала в игровой форме.

Развитие образования в области правильного питания

Под эгидой БФ "Поколение АШАН" гипермаркет АШАН Космопорт в городе Самаре проведет профориентационные экскурсии в торговой сети для детей с ОВЗ.

"Мы рады объявить о планах благотворительного фонда на первое полугодие 2024. Наши действующие проекты ежегодно получают большой отклик как внутри компании АШАН, так и во внешних местных сообществах. Благодаря этому они продолжают жить и планомерно масштабируются. Также в этом году мы углубимся в тему сопровождения трудоустройства людей с ОВЗ в компанию АШАН Ритейл Россия, в частности людей с ментальными особенностями. Инклюзия вплетается в ценности и миссию компании АШАН с первых дней работы сети на российском рынке и находит свое отражение в миссии и проектах благотворительного фонда. На сегодняшний день в штате компании работают порядка 800 сотрудников с ОВЗ, и мы верим, что сможем создать равные возможности и комфортную рабочую среду для новых сотрудников", — сказала Юлия Трубицына, директор Благотворительного фонда "Поколение АШАН".