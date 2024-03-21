Из самарского развлекательного комплекса эвакуировано 150 человек

В четверг, 21 марта, в 9:58 в Самаре на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании торгово-развлекательного комплекса по адресу Московское шоссе 18 км, 25а, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.
Прибывшими подразделениями установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на цокольном этаже.
Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 150 человек, детей нет.
По данному адресу в Самаре расположены "Самарские термы".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!