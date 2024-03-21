Из самарского развлекательного комплекса эвакуировано 150 человек

В четверг, 21 марта, в 9:58 в Самаре на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании торгово-развлекательного комплекса по адресу Московское шоссе 18 км, 25а, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Прибывшими подразделениями установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на цокольном этаже.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 150 человек, детей нет.

По данному адресу в Самаре расположены "Самарские термы".