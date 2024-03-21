Китайские гибриды, кроссоверы и седаны защитят на специальных условиях

Компания CARCADE совместно со страховой компанией "Согласие" запускают партнёрскую акцию по поддержке продаж автомобилей CHERY. При оформлении в лизинг определённых моделей марки применяется эксклюзивная скидка на полис страхования.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен сквозной страховой тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 2,1%. Тариф доступен на кроссоверы, гибриды и седаны следующих моделей: ARRIZO 8, Tiggo 4, Tiggo 4 PRO, Tiggo 7 PRO, Tiggo 7 PRO MAX, Tiggo 8, Tiggo 8 PRO, Tiggo 8 PRO e+, Tiggo 8 PRO MAX. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.