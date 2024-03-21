Китайские гибриды, кроссоверы и седаны защитят на специальных условиях

Компания CARCADE совместно со страховой компанией "Согласие" запускают партнёрскую акцию по поддержке продаж автомобилей CHERY. При оформлении в лизинг определённых моделей марки применяется эксклюзивная скидка на полис страхования.
В рамках программы клиентам CARCADE доступен сквозной страховой тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 2,1%. Тариф доступен на кроссоверы, гибриды и седаны следующих моделей: ARRIZO 8, Tiggo 4, Tiggo 4 PRO, Tiggo 7 PRO, Tiggo 7 PRO MAX, Tiggo 8, Tiggo 8 PRO, Tiggo 8 PRO e+, Tiggo 8 PRO MAX. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.