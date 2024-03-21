По факту ДТП с тремя пострадавшими под Сызранью начата доследственная проверка

По факту ДТП на 892 км трассы М-5 "Урал", в результате которого пострадали двое взрослых и несовершеннолетний, организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 20 марта в Сызранском районе произошло столкновение двух автомобилей "Газель". В результате происшествия телесные повреждения получили три пассажира одного автомобиля в возрасте 50, 18 и 16 лет. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь.

"По данному факту следственным отделом по городу Сызрани следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, в рамках которой будут опрошены представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.