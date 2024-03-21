По факту ДТП с тремя пострадавшими под Сызранью начата доследственная проверка

По факту ДТП на 892 км трассы М-5 "Урал", в результате которого пострадали двое взрослых и несовершеннолетний, организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 20 марта в Сызранском районе произошло столкновение двух автомобилей "Газель". В результате происшествия телесные повреждения получили три пассажира одного автомобиля в возрасте 50, 18 и 16 лет. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь.
"По данному факту следственным отделом по городу Сызрани следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, в рамках которой будут опрошены представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!