В Тольятти в больницу попала школьница, покурившая электронную сигарету

Прокуратура Автозаводского района Тольятти организовала проверку в связи с размещенными в сети Интернет публикациями об инциденте в школе. Из сообщений следует, что ученице 5 класса стало плохо после курения электронной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

"Из школы ребенок был направлен в больницу, ему оказана помощь, от госпитализации родители отказались", - отмечается в сообщении.

В ходе проверки надзорным органом будут изучены материалы с камер видеонаблюдения, установленных в школе, дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактическую работу в образовательном учреждении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.