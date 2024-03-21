В Тольятти в больницу попала школьница, покурившая электронную сигарету

Прокуратура Автозаводского района Тольятти организовала проверку в связи с размещенными в сети Интернет публикациями об инциденте в школе. Из сообщений следует, что ученице 5 класса стало плохо после курения электронной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
"Из школы ребенок был направлен в больницу, ему оказана помощь, от госпитализации родители отказались", - отмечается в сообщении.
В ходе проверки надзорным органом будут изучены материалы с камер видеонаблюдения, установленных в школе, дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактическую работу в образовательном учреждении.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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