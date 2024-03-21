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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" переиграла "Автодор"

САРАТОВ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" в Саратове переиграла "Автодор". Счет составил 70:66, сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба.

К середине стартового периода Джастин Роберсон и Джеймс Томпсон набрали все 9 очков нашей команды — саратовцы атаковали разнообразнее, получив некоторый задел, 9:15. Затем в дело включились Илья Платонов, вернувшийся в строй после травмы Джавонтэ Хокинс и Михаил Кулагин — и самарцы подобрались к хозяевам вплотную (15:17). Но концентрированный удар у гостей получилось нанести в начале второй четверти: два трехочковых от Александра Гудумака и Николы Ребича предопределили рывок 9:0 и лидерство — 24:20. Тем болезненнее были следующие семь с половиной минут: "Самара" набрала лишь 3 очка, к большому перерыву заметно отстав, 27:39.

Но отдохнув, самарцы устремились в погоню. Вновь ее "инициаторами" выступили Джастин Роберсон и Джеймс Томпсон. А настичь "Автодор" удалось за две минуты до конца третьего периода: 43:43 после очередной трехи от Александра Гудумака. Трехой же (теперь уже от Михаила Кулагина) наша команда и подытожила десятиминутку: 48:45. А заключительный период открыл бенефис Джавонтэ Хокинса: 6 очков за минуту. И тут же Джеймс Томпсон довел разницу до "+12" (59:47). Саратовцы еще попытались организовать погоню — но добытого задела нашей команде хватило.

Следующий матч баскетбольная "Самара" проведет на домашней площадке: 24 марта клуб примет "Пари Нижний Новгород".

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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