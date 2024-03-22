К понедельнику воздух в Самарской области прогреется до +9°C

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды до 25 марта. По данным синоптиков, в Самарскую область постепенно придет потепление.

В пятницу, 22 марта, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +2…+4 °C.

В субботу, 23 числа, в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы -7…-12 °C, местами -13…-18°C, днем +2...+7 °C.

24 числа в Самарской области прогнозируется переменная облачность. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха -3…-8 °C, днем +2…+7 °C.

В начале рабочей недели, 25 марта, синоптики предвещают переменную облачность без осадков. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °C, днем +4…+9 °C.