При пожаре в квартире в Тольятти пострадал человек

В четверг, 21 марта, в 19:42 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в доме №19 на ул. Дзержинского в Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 1,5 кв. метра. На тушение были направлены 12 человек, которые ликвидировали пожар в 19:55.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал 42-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.