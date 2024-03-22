Автобетоносмесители и другую технику из Китая застрахуют по эксклюзивной программе

Компания CARCADE совместно со страховой компанией "Ингосстрах" анонсируют партнёрскую акцию на популярные марки грузовой техники SITRAK, SHACMAN. При оформлении лизинга избранных моделей самосвалов, автобетоносмесителей и седельных тягачей применяется эксклюзивная скидка на полис страхования.
В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступен сквозной тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 1,8%. Единый тариф действителен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 7 лет. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений.
Так, например, предложение распространяется на седельные тягачи SITRAK C7H 4×2 и 6×2, автобетоносмеситель C7H 8×4, самосвал ZZ* 6×4, а также на технику бренда SHACMAN: седельные тягачи SX* 4×2, 6×4, самосвалы SX*4×2, 6×4 и другие популярные модели. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE. Кроме того, возможны широкие параметры для настройки сделки с авансом от 5% на срок от 6 месяцев с индивидуальным графиком платежей под сезонность бизнеса клиента, без ограничения по количеству единиц ТС и без лимита финансирования на одно юридическое лицо.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.