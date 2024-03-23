Сбер и "Российский Красный Крест" открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в "Крокусе"

Сбер выражает глубокие соболезнования семьям погибших 22 марта во время теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Сбер совместно с благотворительным фондом "Российский Красный Крест" открыл специальный благотворительный счет для помощи пострадавшим и близким жертв теракта. Первое пожертвование на счет было внесено от банка.

Желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе взиматься не будет.

Компания СберМаркет на период выходных дней, 23 и 24 марта, отменяет в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, чтобы поддержать клиентов, которые предпочитают остаться дома.

Сбер также напоминает, что москвичи, готовые стать донорами, могут ознакомиться с рекомендациями и адресами на специальном сайте: https://navigator.mosgorzdrav.ru/article/kak-stat-donorom/.