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В Шенталинском районе пенсионерка отдала мошенникам 110 тыс. руб. на "лечение" внука Полиция в Самаре работает по месту прописки подозреваемого в теракте в "Крокусе" В Чапаевске задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области Косметолог из Самары лишилась более 1 млн руб. из-за мошенников

Преступления Происшествия

В Шенталинском районе пенсионерка отдала мошенникам 110 тыс. руб. на "лечение" внука

ШЕНТАЛА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении 67-летней местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником. Звонивший сообщил, что ее внук попал в ДТП и ему срочно нужны деньги для дальнейшего лечения. Играя на чувствах пенсионерки, злоумышленник убедил отдать накопленные сбережения доверенному лицу. Далее, согласившись на все условия мошенника, и следуя его инструкциям, пострадавшая передала 110 тыс. руб. мошенникам. Связавшись с внуком, и поняв, что с ним все в порядке, женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

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