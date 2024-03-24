В Шенталинском районе пенсионерка отдала мошенникам 110 тыс. руб. на "лечение" внука

В Шенталинском районе возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении 67-летней местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником. Звонивший сообщил, что ее внук попал в ДТП и ему срочно нужны деньги для дальнейшего лечения. Играя на чувствах пенсионерки, злоумышленник убедил отдать накопленные сбережения доверенному лицу. Далее, согласившись на все условия мошенника, и следуя его инструкциям, пострадавшая передала 110 тыс. руб. мошенникам. Связавшись с внуком, и поняв, что с ним все в порядке, женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.