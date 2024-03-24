В Шенталинском районе пенсионерка отдала мошенникам 110 тыс. руб. на "лечение" внука

В Шенталинском районе возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении 67-летней местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником. Звонивший сообщил, что ее внук попал в ДТП и ему срочно нужны деньги для дальнейшего лечения. Играя на чувствах пенсионерки, злоумышленник убедил отдать накопленные сбережения доверенному лицу. Далее, согласившись на все условия мошенника, и следуя его инструкциям, пострадавшая передала 110 тыс. руб. мошенникам. Связавшись с внуком, и поняв, что с ним все в порядке, женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..