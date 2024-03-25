Матч между баскетбольной "Самарой" и "Пари Нижний Новгород" пройдет без зрителей

Перенесенный с 24 на 25 марта матч между БК "Самара" и БК "Пари Нижний Новгород" пройдет без зрителей. Он состоится в СКК "Дворец спорта" в 19:00, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В связи с усилением мер по обеспечению безопасности матч Единой Лиги ВТБ между командами "Самара" и "Пари Нижний Новгород" 25 марта пройдет без зрителей. Возврат денежных средств за приобретенные билеты на данный матч состоится автоматически в течение нескольких дней (заявку подавать не требуется)", - отмечается в сообщении.

Трансляция матча будет доступна на интернет-ресурсах Единой Лиги ВТБ и в прямом эфире радиостанции "Губерния" (92,5 ФМ в Самаре).