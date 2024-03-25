Сильный ветер, дождь и снег: составлен прогноз погоды на ближайшие дни в Самаре

В Приволжском УГМС спрогнозировали погоду с 25 по 27 марта в Самаре и области. По данным синоптиков, в регионе ожидается усиление ветра и осадки.

В понедельник, 25 марта, в Самаре установится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер южный, 6…11 м/с. Температура воздуха +5…+7 °C.

В ночь на 26 число в регионе облачно с прояснениями, без осадков, днем - осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…-6 °C, днем +1…+6 °C.

В среду, 27 марта, в Самарской области сохранится облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 °C, днем +1…+6 °C.