В Безенчуке горел склад со стройматериалами

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В воскресенье, 24 марта, в 10:59 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Солодухина в Безенчуке, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.