В Самарской области перекрывается трасса М-5 для всех видов транспорта

В понедельник, 25 марта, с 11 до 11:40 будет ограничено движение всех транспортных средств на участке км 302 — км 305 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Ульяновск.

Данная мера вводится в связи с проведением работ по монтажу верхних ферм П-образных опор, расположенных на этом участке.

ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.