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Общество

В Самарской области служба занятости помогает с трудоустройством участникам СВО

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Одно из приоритетных направлений в работе службы занятости населения Самарской области — оказание содействия в трудоустройстве участникам специальной военной операции и членам их семей. Всесторонней поддержке бойцов и их семей особое внимание уделяет глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Благодаря помощи службы занятости устроился на работу вернувшийся из зоны боевых действий Роман Красновидов из Тольятти. Он служил на Донецком направлении. После демобилизации обратился в отделение территориального центра занятости населения Тольятти и муниципального района Ставропольский. По направлению службы занятости Роман Красновидов трудоустроился на АО "АвтоВАЗ", где сейчас трудится в должности оператора окрасочно-сушильного агрегата.

"Я работал на "АвтоВАЗе" в девяностых годах рихтовщиком на производстве "Нивы" и электромехаником на сварке. Потом трудился на других предприятиях, — рассказал Роман. — После того, как вернулся из зоны спецоперации, обратился в центр занятости. Для меня это был первый опыт взаимодействия со службой занятости, здесь быстро помогли зарегистрироваться на портале "Работа России" и предложили несколько вариантов вакансий. Я выбрал то же подразделение "АвтоВАЗа", в котором работал много лет назад. Считаю, трудиться в наше непростое время на производстве таких внедорожников, как "Нива", которые сейчас нужны стране, важно и символично".

Начальник цеха Григорий Илюхин отметил, что новый сотрудник легко влился в коллектив и освоил работу с оборудованием. На заводе также действуют специальные программы поддержки участников СВО и их семей. Широкий спектр услуг предоставляет и территориальный центр занятости.

"Наш центр занятости помогает участникам специальной военной операции и членам семей военнослужащих, — отметила начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения центра занятости населения Тольятти и Ставропольского района Юлия Старикова, — оказываем услуги по профориентации, социальной адаптации, содействуем в прохождении профессионального обучения, подбираем подходящую работу".

Узнать подробнее обо всех услугах службы занятости можно в территориальных центрах занятости населения или в контакт-центре службы занятости по телефону 8 (800) 302-15-44.

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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