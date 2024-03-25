25 млн россиян не решились пойти к психологу

Почти каждый второй житель России ни разу не сталкивался с психологическими проблемами (46%), которые побудили бы человека пойти к психологу. Каждый пятый — испытывал трудности и думал о том, чтобы прибегнуть к помощи специалиста, однако решил отказаться от этой идеи (22%). В численном выражении это 25 млн россиян. 25% из них рассматривают только бесплатную психологическую помощь, а 75% готовы были бы заплатить за услуги психолога, в среднем — 1.931 рубль за один час.
24 марта во всем мире отмечается День борьбы с депрессией. Депрессия в медицинском смысле слова является болезнью и лечить ее может только психиатр или психотерапевт, однако огромную роль в профилактике развития этого состояния и, как следствие, в сбережении здоровья играет психолог.
В преддверии Дня борьбы с депрессией Страховой дом ВСК совместно с Аналитическим центром НАФИ провели исследование о том, насколько распространена среди россиян практика обращения к психологу и что останавливает людей от визита к такому специалисту.
Сколько россиян имеют опыт обращения к психологу
Каждый третий житель России (32%) имеет опыт обращения к психологу. 24% россиян получали единичные консультации и встречались со специалистом один или несколько раз, 8% проводили терапию, которая состояла из серии сеансов с психологом. В отношении сегодняшнего дня 3% россиян заявляют, что регулярно пользуются услугами психолога, а 10% — время от времени.
Чаще всего к внешней профессиональной помощи для решения психологических проблем прибегали многодетные родители (45%), респонденты с высшим образованием (41%), женщины (36%) и люди, пережившие развод (39%). Большинство обратившихся (76%) остались довольны решением своей проблемы и оценивают взаимодействие с психологом позитивно. О негативном опыте заявляют 16% получателей психологических услуг, при этом основная доля критиков относится к представителям зрелой молодежи — 30% среди опрошенных от 25 до 35 лет.
Сталкиваясь с необходимостью найти психолога, россияне прибегали в основном к двум главным источникам информации. Первый — это "сарафанное радио", то есть поиск психолога через друзей или знакомых, которые могут поделиться советом, дать рекомендацию. Так искал психолога каждый второй (49%) пользовавшийся его услугами. Второй — частная или районная поликлиника (37%).
Почти каждый пятый получил информацию о психологе через работодателя, так как там был психолог в штате (17%).
Каждый десятый обращавшийся к психологу искал его через интернет-приложения и сервисы:
- сервисы по поиску фриланс-специалистов (Profi ru, Авито и другие) — 11%,
- сервисы по поиску врачей (например, DocDoc, RuMedic и другие) — 9%,
- сервисы по подбору психологов (Ясно, Alter и другие) — 9%.
Почему россияне боятся идти к психологу
Исследование показало, что две трети россиян (68%) ни разу не обращались к психологу. В это число входят те, кто никогда не испытывал такой потребности — это почти каждый второй житель России (46%), а также те, кто сталкивался с психологическими проблемами и думал о том, чтобы прибегнуть к помощи специалиста, однако отказался от этой идеи. Ко второй группе относятся 22% россиян. Учитывая репрезентативность исследования, проведенного среди взрослого населения России, можно перевести полученную долю в численное выражение. Получается, что в ситуации, когда психологическая помощь требовалась, но человек не решился за нею обратиться, побывали 25 млн человек.
Главный барьер обращения к психологу в трудной жизненной ситуации — это убежденность в том, что человек сможет сам справиться с проблемой. Именно таким образом объясняют свой отказ от взаимодействия со специалистом 45% представителей данной категории.
На втором месте среди распространенных барьеров — боязнь "шарлатанов" ввиду отсутствия информации о том, где можно найти хорошего специалиста. Об этом заявляют 31% среди тех, кто не решился обратиться к психологу.
Среди других причин отказа:
- отсутствие финансовой возможности (29%),
- боязнь делиться с чужим человеком подробностями личной жизни (23%),
- нехватка времени (19%),
- неуверенность в том, что психолог поможет (18%),
- беспокойство о конфиденциальности разговора (13%),
- опасение того, что специалист не поймет (9%) или осудит (5%),
- страх о том, что сам визит или его подробности станут известны близким (2%) или коллегам по работе (1%).
Сколько денег россияне готовы тратить на психологов
Четверть россиян, хотя бы раз испытавших потребность в обращении к психологу (25%), заявляют о том, что не готовы платить за его услуги и рассматривают только варианты бесплатной помощи, которую можно было бы получить через специализированные государственные центры, профильные НКО, государственные и коммерческие организации, предоставляющие услуги психолога по месту работы, в поликлиниках по ОМС и в рамках программы ДМС.
Каждый третий (31%) готов был бы заплатить не более 1,5 тысяч рублей за один часовой сеанс или консультацию с психологом. 16% — от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, а 13% — более 2,5 тысяч.
Средний чек, который россияне, сталкивающиеся с потребностью в психологической помощи, готовы покрыть за один сеанс с психологом — 2.094 рубля.
Те, кто ходит к психологу регулярно, максимально готовы заплатить за один визит 3.400 рублей.
Те, кто думал, но так и не решился пойти к психологу, максимально готовы были бы заплатить за сеанс почти в 2 раза меньше — 1.931 рубль. Учитывая, что 75% не решившихся обратиться за психологической поддержкой россиян, что в численном выражении составляет 19 млн человек, готовы были бы заплатить хотя бы за 1 первичный сеанс с психологом 1.931 рубль, можно сделать вывод о том, что рынок психологических услуг из-за тех или иных барьеров недополучил 36,8 млрд рублей.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.