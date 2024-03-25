В период весеннего половодья в регионе подтопленными могут оказаться 71 населенный пункт и 16 районов

В период весеннего половодья 2024 г. подтопление территорий Самарской области прогнозируется от рек Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара, Большой Кинель, Малый Кинель, Чапаевка, Чагра, сообщает региональное управление МЧС.

Прогнозируется подтопление 71 населенного пункта на территории одного городского округа и 16 муниципальных районов (городского округа Кинель; муниципальных районов Алексеевский, Богатовский, Борский, Волжский, Елховский, Кинельский, Камышлинский, Кинель – Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Красноармейский, Нефтегорский, Похвистневский, Сергиевский, Хворостянский, Челно-Вершинский). Существует риск наводнений, формируемых таянием снега (талые воды с полей) в населенных пунктах Ставропольского района (Тимофеевка, Нижнее Санчелеево, Мусорка, Подстепки, Ташелка, Ташла, Выселки, Ягодное, Русская Борковка), а также низководные мосты.

В целях безопасного пропуска весеннего половодья и осуществления оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Самарской области органами местного самоуправления организована работа по планированию маршрутов эвакуации, транспорта и мест размещения населения из населённых пунктов, попадающих в зоны возможного затопления.

Для контроля прохождения весеннего половодья в регионе спланирована работа 40 оперативных групп.