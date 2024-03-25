Самарские студенты взяли серебро на баскетбольном турнире ПФО

В воскресенье, 24 марта, в Нижнем Новгороде в закрытом формате состоялись полуфинальные и финальные матчи Суперфинала Турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди команд юношей и девушек образовательных организаций среднего профессионального образования (СПО).

Перед началом официальных мероприятий Суперфинала участники почтили минутой молчания память погибших в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.

Всего в отборочных соревнованиях Турнира приняли участие более 40 тыс. учащихся колледжей и техникумов из всех 14 регионов Приволжья. Победители — 28 лучших команд юношей и девушек — приехали в Нижний Новгород, чтобы определить сильнейших по баскетболу 3×3 в ПФО.

По итогам двух игровых дней состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров соревнований. Лучший результат среди команд СПО у юношей показали студенты из Пермского края (Кунгурский центр образования № 1), забравшие в финале победу у Самарской области (ГАПОУ "Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева"). Самарские студенты второй год подряд становятся призерами турнира. У девушек лучшими стали представительницы Новочебоксарского химико-механического техникума (Чувашская Республика), обыгравшие в матче за первое место студенток из колледжа Удмуртского государственного университета (Удмуртская Республика). Команда девушек из Самарской области (Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж) остановилась в шаге от медалей и заняла 4-е место.

В рамках Суперфинала также прошли игры и мастер-классы проекта "Тихий! баскетбол" — социальное направление РФБ по развитию инклюзивного спорта, игры сильнейших команд России по баскетболу глухих и участников турнира по баскетболу на колясках "Лига сильных людей".

Проект "Тихий! баскетбол" в Самарской области активно реализуется с 2022 года. Команды, составленные из спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принимают участие в любительских соревнованиях Самарской области, в том числе в Лиге губернатора и турнире Samara Open. Количество участников проекта ежегодно растет. Так, в 2023 г. в Лиге губернатора участвовали 48 таких команд.

Проект "Лига сильных людей" — турнир баскетболистов-колясочников — был представлен в 2023 году на Samara Open в формате выставочных матчей. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в настоящее время в губернии при поддержке региональной федерации баскетбола и Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта идет работа по созданию такой лиги.

Победителям и призерам Суперфинала были вручены кубки, медали, дипломы и памятные призы, в том числе специально разработанные компанией "Jögel" официальные мячи окружного Турнира 3×3.

Также победители окружного Турнира получили путевку на Всероссийский Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола 3×3, который пройдет 14–15 октября в Москве.

Каждому участнику турнира вручили комплект баскетбольной формы, брендированную сувенирную продукцию и ценные призы от партнеров игр.

Итоговое положение команд в окружном первенстве среди СПО (юноши)

Пермский край Самарская область Нижегородская область Саратовская область Республика Татарстан Пензенская область Кировская область Чувашская Республика Оренбургская область Удмуртская Республика Ульяновская область Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия

Итоговое положение команд в окружном первенстве СПО (девушки)