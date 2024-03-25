Самарские студенты взяли серебро на баскетбольном турнире ПФО

В воскресенье, 24 марта, в Нижнем Новгороде в закрытом формате состоялись полуфинальные и финальные матчи Суперфинала Турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди команд юношей и девушек образовательных организаций среднего профессионального образования (СПО).
Перед началом официальных мероприятий Суперфинала участники почтили минутой молчания память погибших в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.
Всего в отборочных соревнованиях Турнира приняли участие более 40 тыс. учащихся колледжей и техникумов из всех 14 регионов Приволжья. Победители — 28 лучших команд юношей и девушек — приехали в Нижний Новгород, чтобы определить сильнейших по баскетболу 3×3 в ПФО.
По итогам двух игровых дней состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров соревнований. Лучший результат среди команд СПО у юношей показали студенты из Пермского края (Кунгурский центр образования № 1), забравшие в финале победу у Самарской области (ГАПОУ "Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева"). Самарские студенты второй год подряд становятся призерами турнира. У девушек лучшими стали представительницы Новочебоксарского химико-механического техникума (Чувашская Республика), обыгравшие в матче за первое место студенток из колледжа Удмуртского государственного университета (Удмуртская Республика). Команда девушек из Самарской области (Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж) остановилась в шаге от медалей и заняла 4-е место.
В рамках Суперфинала также прошли игры и мастер-классы проекта "Тихий! баскетбол" — социальное направление РФБ по развитию инклюзивного спорта, игры сильнейших команд России по баскетболу глухих и участников турнира по баскетболу на колясках "Лига сильных людей".
Проект "Тихий! баскетбол" в Самарской области активно реализуется с 2022 года. Команды, составленные из спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принимают участие в любительских соревнованиях Самарской области, в том числе в Лиге губернатора и турнире Samara Open. Количество участников проекта ежегодно растет. Так, в 2023 г. в Лиге губернатора участвовали 48 таких команд.
Проект "Лига сильных людей" — турнир баскетболистов-колясочников — был представлен в 2023 году на Samara Open в формате выставочных матчей. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в настоящее время в губернии при поддержке региональной федерации баскетбола и Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта идет работа по созданию такой лиги.
Победителям и призерам Суперфинала были вручены кубки, медали, дипломы и памятные призы, в том числе специально разработанные компанией "Jögel" официальные мячи окружного Турнира 3×3.
Также победители окружного Турнира получили путевку на Всероссийский Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола 3×3, который пройдет 14–15 октября в Москве.
Каждому участнику турнира вручили комплект баскетбольной формы, брендированную сувенирную продукцию и ценные призы от партнеров игр.
Итоговое положение команд в окружном первенстве среди СПО (юноши)
- Пермский край
- Самарская область
- Нижегородская область
- Саратовская область
- Республика Татарстан
- Пензенская область
- Кировская область
- Чувашская Республика
- Оренбургская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
Итоговое положение команд в окружном первенстве СПО (девушки)
- Чувашская Республика
- Удмуртская Республика
- Республика Мордовия
- Самарская область
- Нижегородская область
- Пермский край
- Кировская область
- Республика Татарстан
- Республика Башкортостан
- Пензенская область
- Республика Марий Эл
- Оренбургская область
- Ульяновская область
- Саратовская область
Турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди команд среднего профессионального образования проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Комарова. Организаторами выступают правительство Нижегородской области, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, баскетбольный клуб "Пари Нижний Новгород", Федерация баскетбола Нижегородской области при поддержке СИБУР и Т-Плюс.