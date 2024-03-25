Китайские кроссоверы стали выгоднее благодаря специальной программе

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования автомобилей марки SWM. Размер максимальной корпоративной преференции составит 745 000 рублей от стоимости предмета лизинга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. В рамках программы доступны следующие модели: SWM G01, SWM G01F, SWM G05 Pro, а уровень корпоративной преференции зависит от количества выбранных авто. Предложение действует на автомобили 2023 года выпуска.
Так, например, при оформлении в лизинг от 6 до 19 кроссоверов SWM G01F выгода составит 290 000 рублей, а при оформлении от 1 до 5 автомобилей SWM G01 — 350 000 рублей. Также данный дисконт повлияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к её снижению. Кроме того, клиенты CARCADE получают гибкие параметры настройки сделки, включая возможность выбора аванса от 0%, выкупного платежа до 50%, срока лизинга от 6 до 60 месяцев и вариативных графиков платежей. Подробности предложения и полную матрицу скидок можно уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".
Автомобили бренда SWM — это сочетание эстетичного дизайна с передовыми технологиями. SWM G01 — среднеразмерный кроссовер. Основные особенности модели — вход без ключа PEPS и запуск одной кнопкой, эффективный климат-контроль и панорамный стеклянный люк с электроприводом. SWM G01F — 5-местный кроссовер предложен в единственной комплектации и имеет систему мониторинга слепых зон, систему предупреждения о столкновении и выезде из полосы, электропривод багажной двери. SWM G05 Pro с тремя рядами сидений оснащён системой активной безопасности, креплением для детских кресел стандарта ISOFIX, системой помощи при спуске и на подъеме.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.