Китайские кроссоверы стали выгоднее благодаря специальной программе

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования автомобилей марки SWM. Размер максимальной корпоративной преференции составит 745 000 рублей от стоимости предмета лизинга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. В рамках программы доступны следующие модели: SWM G01, SWM G01F, SWM G05 Pro, а уровень корпоративной преференции зависит от количества выбранных авто. Предложение действует на автомобили 2023 года выпуска.



Так, например, при оформлении в лизинг от 6 до 19 кроссоверов SWM G01F выгода составит 290 000 рублей, а при оформлении от 1 до 5 автомобилей SWM G01 — 350 000 рублей. Также данный дисконт повлияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к её снижению. Кроме того, клиенты CARCADE получают гибкие параметры настройки сделки, включая возможность выбора аванса от 0%, выкупного платежа до 50%, срока лизинга от 6 до 60 месяцев и вариативных графиков платежей. Подробности предложения и полную матрицу скидок можно уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".



Автомобили бренда SWM — это сочетание эстетичного дизайна с передовыми технологиями. SWM G01 — среднеразмерный кроссовер. Основные особенности модели — вход без ключа PEPS и запуск одной кнопкой, эффективный климат-контроль и панорамный стеклянный люк с электроприводом. SWM G01F — 5-местный кроссовер предложен в единственной комплектации и имеет систему мониторинга слепых зон, систему предупреждения о столкновении и выезде из полосы, электропривод багажной двери. SWM G05 Pro с тремя рядами сидений оснащён системой активной безопасности, креплением для детских кресел стандарта ISOFIX, системой помощи при спуске и на подъеме.