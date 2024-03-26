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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил "Нижнему Новгороду", но обеспечил место в плей-ин

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" на своей площадке уступила "Пари Нижний Новгород" — 70:80.

Фото: БК Самара

Стартовую четверть соперники провели вровень, обмениваясь результативными выпадами. У самарцев неплохо полетело издали: точными трехочковыми отметились Хейден Далтон, Джастин Роберсон и Михаил Кулагин. И все же гости по итогам периода были чуть впереди — 17:18. Во второй десятиминутке и у них наладилась реализация дальних атак — нижегородцы постоянно лидировали, хоть зачастую их преимущество и составляло символические 1-2 очка. Лишь за минуту до большого перерыва разошедшийся Джастин Роберсон (10 очков за четверть) вывел, наконец, "Самару" вперед — 40:39.

Но едва начался третий период — гости вернули себе лидерство. И хотя вновь большую часть времени команды разделяло 2-3 очка, к концу четверти соперник оторвался на максимальные 7 очков (51:58). За четыре минуты заключительного периода самарцы разжились только 2 очками — и получили уже "-9". После этого, к сожалению, разница только росла.

Почувствовавшие близость победы нижегородцы не позволили себе расслабиться. Как тут не вспомнить всегда поддерживавших команду самарских болельщиков, которые не смогли сегодня присутствовать на трибунах… Результативная вспышка в концовке от Джавонтэ Хокинса и Джастина Роберсона влияния на ход матча оказать уже не сумела.

"Уралмаш" и "Самара" становятся первыми участниками плей-ин в сезоне-23/24. "Новички" и "экс-новички" Единой Лиги досрочно вышли в этап плей-ин, в котором среди четырех лучших команд группы Б будут разыграны две оставшиеся путевки в плей-офф. 

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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