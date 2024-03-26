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Облправительство Власть и политика

В Самарской области встретили детей из Белгородской области

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 марта, в Самарскую область прибыли почти 500 детей из Белгородской области, они были размещены на базе одного из детских лагерей региона. Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел условия, созданные для учебы и отдыха ребят, пообщался с юными белгородцами и их сопровождающими, а также персоналом детского центра.

Фото: Юлия Рубцова

Напомним, 19 марта, в связи с обстрелами приграничного региона, было принято решение об эвакуации детей в другие субъекты России. Самарская область в числе первых откликнулась и заявила о готовности принять ребят, глава региона оперативно дал все необходимые поручения курирующему зампреду правительства и министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области по организации всех необходимых условий для проживания ребят.

Сейчас в регион приехали около 500 ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Дети рассказали Дмитрию Азарову, что добрались хорошо и довольны условиями размещения. Чтобы порадовать ребят, в детском лагере организовали праздничную встречу.

"В лагере нас приняли очень хорошо, тут очень красиво и классная атмосфера", — поделилась Дарина.

Губернатор осмотрел учебные классы, жилые комнаты в корпусах, проверил, как ребята разместились в них, уточнил, как будет организован распорядок дня.

Директор детского центра пояснила, что лагерь полностью готов, дети будут жить в нескольких корпусах. Педагогический, медицинский штат полностью укомплектован. Сейчас прибывшие ребята распределяются по классам. Большинство приехавших — это дети в возрасте 8-10 лет. Санаторно-курортное лечение детям назначат по медицинским документам, которые они привезли с собой.

"Мы готовы и учить, и предоставлять санаторно-курортное лечение, и дарить детям праздник", — сказала директор центра.

Предусмотрена и досуговая программа. Помимо воспитателя с детьми постоянно будут по два творческих волонтера — подготовленные сотрудники, которые в этом лагере работают уже более 5 лет и прошли обучение и с психологами, и с игровыми терапевтами. В центре есть условия для творческих занятий.
"Постараемся все учесть, ребята, чтобы у вас как можно больше было привычных для вас любимых занятий", — обратился губернатор к детям.

Глава региона поблагодарил персонал лагеря.

"Очень надеюсь, что ваши знания, ваша любовь к детям в полной мере проявятся в отношении этих замечательных белгородских детей, которым сейчас непросто, — обратился он к сотрудникам, — Надеюсь, что окружим ребят заботой и вниманием, постараемся, чтобы им у нас понравилось. Для нас тут точно нет чужих детей".

Также Дмитрий Азаров встретился с педагогами, сопровождающими ребят, поинтересовался, есть ли у них замечания и предложения по размещению и организации пребывания детей.

Руководитель группы сообщила, что добирались поездом, все прошло хорошо. Также она отметила четкую организацию доставки автобусами непосредственно до лагеря. "Дети были счастливы, что встретились наконец-то, потому что они у нас сидят дома, в подвалах, в убежищах, не видят друг друга. Первое, что спросили дети, когда мы приехали — "Мы будем гулять? Можно гулять?" Им хочется гулять, бегать, общаться".

Губернатор нацелил руководителей профильных министерств и администрации города на полное содействие коллегам по всем возникающим вопросам. Отдельно он сделал акцент на организации учебного процесса для тех ребят, которым в этом году предстоит сдавать ОГЭ и итоговую аттестацию. Дмитрий Азаров также поручил совместно проработать экскурсионные программы для гостей.
По словам сопровождающих педагогов, планируется, что часть ребят пробудет в Самарской области 21 день, а часть — до конца учебного года. Этот вопрос будет решаться с родителями детей.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за помощь в размещении детей на самарской земле. "Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место", — сказал Вячеслав Гладков.

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