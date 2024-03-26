АО "Транснефть - Приволга" признано лучшей организацией системы "Транснефть" в области охраны труда за 2023 год

АО "Транснефть - Приволга" стало победителем корпоративного конкурса ПАО "Транснефть" в области охраны труда по итогам работы за 2023 год.

Поддержание высокого уровня безопасности труда и профилактика производственного травматизма — один из приоритетов деятельности компании. На объектах предприятия не было зафиксировано несчастных случаев и фактов производственного травматизма. Специалисты в плановом порядке проходят обучение и повышение квалификации в области охраны труда. Для сотрудников проводятся инструктажи на рабочих местах с обязательной демонстрацией обучающих видеоматериалов, обязательно соблюдение нормативов охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Работники обеспечены спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. В минувшем году проведены специальная оценка условий труда и производственный контроль за соблюдением санитарных правил и норм более чем на одной тысячи рабочих мест. Сотрудники на регулярной основе проходят профилактические медицинские осмотры для подтверждения готовности выполнять производственные задачи. Более двух тысяч работников прошли профилактическую противоэнцифалитную и противовирусную вакцинацию.

АО "Транснефть - Приволга" стало победителем корпоративного конкурса в области охраны труда впервые, до этого дипломы за призовые места были получены по итогам работы за 2017, 2019 и 2022 годы.