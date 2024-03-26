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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" признано лучшей организацией системы "Транснефть" в области охраны труда за 2023 год

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" стало победителем корпоративного конкурса ПАО "Транснефть" в области охраны труда по итогам работы за 2023 год.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Поддержание высокого уровня безопасности труда и профилактика производственного травматизма — один из приоритетов деятельности компании. На объектах предприятия не было зафиксировано несчастных случаев и фактов производственного травматизма. Специалисты в плановом порядке проходят обучение и повышение квалификации в области охраны труда. Для сотрудников проводятся инструктажи на рабочих местах с обязательной демонстрацией обучающих видеоматериалов, обязательно соблюдение нормативов охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Работники обеспечены спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. В минувшем году проведены специальная оценка условий труда и производственный контроль за соблюдением санитарных правил и норм более чем на одной тысячи рабочих мест. Сотрудники на регулярной основе проходят профилактические медицинские осмотры для подтверждения готовности выполнять производственные задачи. Более двух тысяч работников прошли профилактическую противоэнцифалитную и противовирусную вакцинацию.

АО "Транснефть - Приволга" стало победителем корпоративного конкурса в области охраны труда впервые, до этого дипломы за призовые места были получены по итогам работы за 2017, 2019 и 2022 годы.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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