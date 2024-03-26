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Свыше 915 многодетных мам в Самарской области вышли на пенсию досрочно в 2023 году В Самаре злостного алиментщика арестовали на 10 суток Прокуратура Самары отсудила берег озера Леснуха в собственность государства С апреля в Самаре ограничат движение трамваев по ул. Ново-Садовой В Самаре аварийно-ямочный ремонт дорог выполнен на 36 объектах

Общество

Свыше 915 многодетных мам в Самарской области вышли на пенсию досрочно в 2023 году

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Женщины, которые родили пять и более детей, а также воспитали их до достижения возраста 8 лет, имеют право выйти на пенсию по старости досрочно в 50 лет. Матери четверых детей — в 56 лет, а те мамы, которые родили и воспитали троих детей — в 57 лет.

При этом воспользоваться своим правом на пенсию по старости досрочно многодетные мамы могут при наличии страхового стажа не менее 15 лет. Кроме того, величина индивидуального пенсионного коэффициента для выходящих на пенсию в 2024 году должна составлять не менее 28,2, а начиная с 2025 года — не менее 30.

"Всего в нашем регионе досрочно вышли на пенсию 5556 многодетных мам, 915 из них воспользовались этим правом в 2023 г.", — поделилась управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Право на получение досрочной пенсии также сохраняется и для тех мам, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав, выйти на пенсию она может только на общих основаниях.

Кроме того, возможность досрочно выйти на пенсию полагается одному из родителей ребенка с инвалидностью. В таком случае матери пенсия назначается в 50 лет, а отцу — в 55. Следует учесть, что если досрочно на пенсию уходит отец ребенка, его страховой стаж должен быть не менее 20 лет. В 2023 году таким правом воспользовались 834 жителя Самарской области.

Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Самарской области.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01.

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

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Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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