Пожилой самарец перевел мошенникам 1 млн рублей

В Самаре 69-летний местный житель стал жертвой мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
69-летнему мужчине на мобильный телефон позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, будто мошенники пытаются оформить от его имени кредит на крупную сумму. Ему предложили "опередить аферистов" и немедленно обезопасить сберегательный счет.
Поверив в сказанное, пенсионер прошел по ссылке, которую ему прислали в одном из мессенджеров, для блокировки карты, пройдя по которой, указал реквизиты своей банковской карты и коды подтверждения, поступившие в смс-сообщениях.
Увидев смс о списании 1 млн руб. он попытался связаться со звонившим, чтобы сообщить об ошибке, однако номер телефона оказался недоступен. Мужчина понял, что его обманули, и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..