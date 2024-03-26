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Преступления Происшествия

Пожилой самарец перевел мошенникам 1 млн рублей

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 69-летний местный житель стал жертвой мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

69-летнему мужчине на мобильный телефон позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, будто мошенники пытаются оформить от его имени кредит на крупную сумму. Ему предложили "опередить аферистов" и немедленно обезопасить сберегательный счет.

Поверив в сказанное, пенсионер прошел по ссылке, которую ему прислали в одном из мессенджеров, для блокировки карты, пройдя по которой, указал реквизиты своей банковской карты и коды подтверждения, поступившие в смс-сообщениях.

Увидев смс о списании 1 млн руб. он попытался связаться со звонившим, чтобы сообщить об ошибке, однако номер телефона оказался недоступен. Мужчина понял, что его обманули, и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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