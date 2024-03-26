В Новокуйбышевске госпитализирована водитель легковушки, в которую въехал КамАЗ

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В понедельник, 25 марта, в Новокуйбышевске КамАЗ с прицепом врезался в ВАЗ-21120, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области