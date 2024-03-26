Volvo XC 60 загорелся в селе Хворостянского района

В понедельник, 25 марта, в 10:41 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины у дома на ул. Льва Толстого в с. Новотулка в Хворостянском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел легковой автомобиль Volvo XC 60. На тушение были направлены три человека, которые, используя одну пожарную автоцистерну, ликвидировали возгорание в 11:00.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.