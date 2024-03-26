В Сызранском районе "десятка" врезалась в снежный вал, пострадал подросток

В понедельник, 25 марта, в Сызранском районе 17-летний подросток пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 13:50 водитель легковушки двигался по ул. Магистральной. В пути следования не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на снежный вал.
С места ДТП госпитализирован 17-летний пассажир.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!