В Сызранском районе "десятка" врезалась в снежный вал, пострадал подросток

В понедельник, 25 марта, в Сызранском районе 17-летний подросток пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 13:50 водитель легковушки двигался по ул. Магистральной. В пути следования не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на снежный вал.

С места ДТП госпитализирован 17-летний пассажир.