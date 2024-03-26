В Шентале мужчина незаконно хранил оружие, патроны и порох

В полицию Шенталинского района поступила информация о том, что 52-летний местный житель незаконно хранит оружие и боеприпасы. В ходе осмотра квартиры при понятных были обнаружены самодельный пистолет, гладкоствольное ружье, более 10 единиц патронов и порядка 200 гр пороха.

Подозреваемый пояснил полицейским, что оружие он нашел много лет назад и хранил без цели сбыта в квартире "на всякий случай". О том, что хранение оружия запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".