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Преступления Происшествия

В Шентале мужчина незаконно хранил оружие, патроны и порох

ШЕНТАЛА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Шенталинского района поступила информация о том, что 52-летний местный житель незаконно хранит оружие и боеприпасы. В ходе осмотра квартиры при понятных были обнаружены самодельный пистолет, гладкоствольное ружье, более 10 единиц патронов и порядка 200 гр пороха.

Подозреваемый пояснил полицейским, что оружие он нашел много лет назад и хранил без цели сбыта в квартире "на всякий случай". О том, что хранение оружия запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". 

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле, или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.

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