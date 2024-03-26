Жительницу Чапаевска будут судить за получение пособия на несуществующего ребенка

В Чапаевске перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в получении пособия на несуществующего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2022 г. женщина представила в органы ЗАГС ложные сведения о рождении у нее ребенка, оформила и получила свидетельство о рождении. Затем она обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области за получением пособия. В результате на расчетный счет женщины на протяжении длительного времени перечислялись социальные выплаты, общая сумма которых составила более 400 тыс. рублей.

Санкция вменяемой статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.