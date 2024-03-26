В Сызрани из жилого дома во время пожара эвакуировали 15 человек

Во вторник, 26 марта, в 14:00 поступило сообщение о пожаре на ул. Лазо в Сызрани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"В квартире на первом этаже дома № 31 горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 20 кв. м. Через 25 минут огнеборцы ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

В целях безопасности из дома было эвакуировано 15 человек. Для тушения пожара привлекались 35 человек и 8 единиц техники.

Причину пожара предстоит установить дознавателям.