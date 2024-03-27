В Самаре у трамвая на ходу отвалились "рога"

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В среду, 27 утра, на ул. Ново-Садовой в Самаре образовалась трамвайная пробка - у одного из них отвалились "рога", сообщили в городском департаменте транспорта.