В Самаре у трамвая на ходу отвалились "рога"

В среду, 27 утра, на ул. Ново-Садовой в Самаре образовалась трамвайная пробка - у одного из них отвалились "рога", сообщили в городском департаменте транспорта.
"Улица Ново-Садовая, направление "в город". Сломался трамвай, рога отвалились. Сразу после ул. Советской Армии, - прокомментировали в ведомстве. - Движение скоро должно восстановиться".
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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