Около 500 самарцев в Промышленном районе остались без электричества

В среду, 27 марта, в 6:00 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отключении электроэнергии на распорядительной подстанции № 327 (сети — ООО "Энерго"), на ул. Ветлянская, 10 в Промышленном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.
На время проведения работ без электроснабжения остались потребители шести многоквартирных жилых домов, в которых проживает 484 человека. Электроснабжение социально-значимых объектов не нарушено.
"Силами АО "ССК" запланированы работы по замене двух подземных кабелей 6 кВ на распорядительной подстанции", — пояснили в региональном управлении МЧС России.
Планируемое время восстановления электроснабжения — 13:00 27 марта.
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