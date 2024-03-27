Около 500 самарцев в Промышленном районе остались без электричества

В среду, 27 марта, в 6:00 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отключении электроэнергии на распорядительной подстанции № 327 (сети — ООО "Энерго"), на ул. Ветлянская, 10 в Промышленном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На время проведения работ без электроснабжения остались потребители шести многоквартирных жилых домов, в которых проживает 484 человека. Электроснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

"Силами АО "ССК" запланированы работы по замене двух подземных кабелей 6 кВ на распорядительной подстанции", — пояснили в региональном управлении МЧС России.

Планируемое время восстановления электроснабжения — 13:00 27 марта.