В Самаре охваченную пожаром иномарку тушили 10 человек

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Во вторник, 26 марта, в 17:43 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины на ул. Александра Матросова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.