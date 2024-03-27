"Самара-2" дважды уступила команде "ЦСП-Химки-2"

25 и 26 марта БК "Самара-2" на своей площадке дважды уступил команде "ЦСП-Химки-2" — 55:77 и 54:66, сообщает пресс-служба волжан.

Первый матч начался неудачно для нашей команды. 8:22 после семи сыгранных минут — не самое лучшее начало для хозяев. Но еще до конца стьартового периода Дмитрий Вертинский отправил в цель два трехочковых, чем помог самарцам отыграть половину отставания (17:27). Во второй четверти наша команда продолжила погоню, приблизившись к сопернику на расстояние в один точный бросок: 34:36 к большому перерыву. Но в третьей четверти химчане вернули себе инициативу и двузначное преимущество — и больше хозяев к себе не подпускали. Итог — 55:77. Самыми результативными в составе самарцев стали Дмитрий Вертинский (13 очков) и Дмитрий Куимов (12 очков).

Второй матч начался иначе. По ходу стартового периода самарцы, разгоняемые Егором Чирковым, имели 3-5 очков преимущества. Но за шесть минут второй четверти набрали лишь 2 очка — и 16:11 на табло превратились в 18:25. 5 очков подряд от того же Чиркова позволили подобраться к гостям вплотную, но к большому перерыву по-прежнему впереди были химчане, 26:28. Настичь их на какое-то время удалось в середине третьего периода после попаданий Даниила Волкова и Богдана Шувакина (33:33) — но к заключительной десятиминутке гости вернули себе лидерство, 34:41. А к середине четверти разница достигла "-18" (39:57). Самарцы еще завелись, выдали результативный отрезок — но отставание было слишком большим. Вновь поражение — 54:66. Самым результативным в составе самарцев стал Егор Чирков, набравший 15 очков.

Следующие матчи наша команда проведет 9–10 апреля в Краснодаре.