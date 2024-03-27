Венеция по-самарски: чиновники назвали причины наводнения на улицах области

В среду утром, 27 марта, самарские соцсети взорвали десятки видео и фотографий от жителей, столкнувшихся с природной стихией. В комментариях большинство видит причины в неисправно работающей ливневой канализации и не вывезенном снеге, однако у тольяттинских и самарских чиновников свое мнение на этот счет.

Так, Муниципальный центр управления Тольятти, отвечая на вопрос местной жительницы, пояснил, что снег в течение зимы вывозился. Но не везде.

"Определены территории и места — перекрестки, зоны видимости пешеходных переходов, места подтоплений. Снег вдоль дорог сдвигается дальше от бордюров как раз для исключения таяния на дорогу", — пояснили в МУЦ Тольятти.

В ведомстве согласились: "воды действительно много".

"Даже в тех местах, где обычно не было проблем, сегодня есть подтопления. В ночь уже определены бригады как наших подрядных организаций, так и ресурсников. Они уже все уехали на объекты и работают. Контроль за выполнением работ ведут специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорт администрации Тольятти", — пояснили в центре управления.

Самарские власти накануне, 26 марта, предупредили, что под водой в городе могут оказаться 44 территории. Причем, некоторые из них уже затоплены. Однако причина, по мнению чиновников, — не в неисправных ливневках, а в недостаточно прогретой почве.

"В городе порядка 44 мест, где скапливается вода. Она плохо уходит в почву, поскольку земля еще недостаточно прогрелась. Из-за этого тоже могут образовываться застои. Дорожные подрядчики, занимающиеся откачкой, используют и технику, предоставленную в рамках договорных отношений муниципальным предприятием "Инженерные системы". Каждую смену используют до 10 бойлеров. В среднем ежесуточно с дорог удаляют около полутора тысяч кубических метров воды", — рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии, руководитель Управления благоустройства Виктор Ненашев.

Как уверяют в мэрии, у муниципальных предприятий отрасли благоустройства и организаций жилищно-коммунального комплекса имеется необходимый запас материалов, инструментов и другого имущества для обеспечения полномасштабных работ в повседневном режиме. Однако потоп на улицах пока свидетельствует об обратном.

"По моим наблюдениям, в этом году талой воды значительно больше, чем в прошлом году. По мере наполнения бойлеров в ходе откачки они уезжают и сливают воду в сети дождевой канализации. Ранее они были тщательно подготовлены силами МП "Инженерные системы", поэтому вода уходит быстро", — констатировал рабочий МП "Благоустройство" Эдуард Савельев.

К снежным завалам и кучам, сформированным вдоль дорог и во дворах жилых домов, присоединилась и природная стихия, внеся свою лепту. В Приволжском УГМС констатировали, что накануне, 26 марта, в 10 населенных пунктах Самарской области были побиты рекорды по числу осадков, кое-где — даже столетней давности. Кроме того, в связи с обильными дождями, утром в центре Самары было остановлено движение троллейбусов.