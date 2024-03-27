Венеция по-самарски: чиновники назвали причины наводнения на улицах области

В среду утром, 27 марта, самарские соцсети взорвали десятки видео и фотографий от жителей, столкнувшихся с природной стихией. В комментариях большинство видит причины в неисправно работающей ливневой канализации и не вывезенном снеге, однако у тольяттинских и самарских чиновников свое мнение на этот счет.
Так, Муниципальный центр управления Тольятти, отвечая на вопрос местной жительницы, пояснил, что снег в течение зимы вывозился. Но не везде.
"Определены территории и места — перекрестки, зоны видимости пешеходных переходов, места подтоплений. Снег вдоль дорог сдвигается дальше от бордюров как раз для исключения таяния на дорогу", — пояснили в МУЦ Тольятти.
В ведомстве согласились: "воды действительно много".
"Даже в тех местах, где обычно не было проблем, сегодня есть подтопления. В ночь уже определены бригады как наших подрядных организаций, так и ресурсников. Они уже все уехали на объекты и работают. Контроль за выполнением работ ведут специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорт администрации Тольятти", — пояснили в центре управления.
Самарские власти накануне, 26 марта, предупредили, что под водой в городе могут оказаться 44 территории. Причем, некоторые из них уже затоплены. Однако причина, по мнению чиновников, — не в неисправных ливневках, а в недостаточно прогретой почве.
"В городе порядка 44 мест, где скапливается вода. Она плохо уходит в почву, поскольку земля еще недостаточно прогрелась. Из-за этого тоже могут образовываться застои. Дорожные подрядчики, занимающиеся откачкой, используют и технику, предоставленную в рамках договорных отношений муниципальным предприятием "Инженерные системы". Каждую смену используют до 10 бойлеров. В среднем ежесуточно с дорог удаляют около полутора тысяч кубических метров воды", — рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии, руководитель Управления благоустройства Виктор Ненашев.
Как уверяют в мэрии, у муниципальных предприятий отрасли благоустройства и организаций жилищно-коммунального комплекса имеется необходимый запас материалов, инструментов и другого имущества для обеспечения полномасштабных работ в повседневном режиме. Однако потоп на улицах пока свидетельствует об обратном.
"По моим наблюдениям, в этом году талой воды значительно больше, чем в прошлом году. По мере наполнения бойлеров в ходе откачки они уезжают и сливают воду в сети дождевой канализации. Ранее они были тщательно подготовлены силами МП "Инженерные системы", поэтому вода уходит быстро", — констатировал рабочий МП "Благоустройство" Эдуард Савельев.
К снежным завалам и кучам, сформированным вдоль дорог и во дворах жилых домов, присоединилась и природная стихия, внеся свою лепту. В Приволжском УГМС констатировали, что накануне, 26 марта, в 10 населенных пунктах Самарской области были побиты рекорды по числу осадков, кое-где — даже столетней давности. Кроме того, в связи с обильными дождями, утром в центре Самары было остановлено движение троллейбусов.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.