В Самаре 27 человек тушили крупный пожар в частном доме на ул. Сибирской

Во вторник, 26 марта, в 5:53 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре на ул. Сибирская в Куйбышевском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 150 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 27 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 6:47. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.