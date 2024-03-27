В Самаре временно нельзя оплатить проезд в транспорте с помощью телефона

Единый оператор "Объединенная транспортная карта" уведомил пассажиров про отмену оплаты проезда в транспорте через телефон (Токеном), сообщает пресс-служба оператора.

"Это временная мера для решения выявленных технических неполадок. Единый оператор "Объединенная Транспортная карта" предпринимает все силы для устранения неполадок и восстановления доступа по оплате проезда указанным способом", - говорится в сообщении ОТК.