Во вторник, 26 марта, в Тольятти Lada Vesta сбила пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что ДТП случилось в 19:30 в районе здания № 39 по ул. Новозаводской. 34-летний пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате происшедшего пешеход госпитализирован.