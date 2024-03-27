При тушении пожара в п. Суходол под Самарой обнаружена погибшая женщина

Во вторник, 26 марта, в 14:07 в ПСО № 40 ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Сергиевского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Гагарина в поселке Суходол. Об этом сообщили в пресс-службе Центра.

На тушение были направлены девять пожарных в составе пожарных расчетов из ПСЧ № 109, № 176 и № 175 ООО "Промгазсервис" поселка Суходол, которые по прибытии установили, что на месте происшествия произошло короткое замыкание с последующим горением на площади 2 кв. м.

Пожар удалось ликвидировать в 14:20.

Представители Центра по делам ГО, ПБ и ЧС так же сообщили, что есть погибший.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в свою очередь уточнили, что погибшей является женщина в возрасте 53 лет.

Причины случившегося устанавливаются.