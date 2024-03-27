Старейшее животноводческое предприятие Кинельского района с господдержкой наращивает производство

Почти 9 тысяч килограммов молока на одну фуражную корову — таков результат работы одного из старейших хозяйств региона из Кинельского района, СПК (колхоз) имени Куйбышева. В этом году предприятие отмечает 95-летие со дня основания. Основная деятельность — производство молока. Дополнительно в хозяйстве занимаются растениеводством и реализацией мясной продукции.
Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность поддержки животноводства, поскольку эта подотрасль АПК не только обеспечивает жителей качественными местными продуктами питания, но и создает круглогодичные рабочие места на сельских территориях. "Развивать собственное животноводство просто необходимо — это вопрос продовольственной безопасности, — отмечал ранее губернатор. — Животноводство в сельском хозяйстве — это следующий технологический передел, создающий добавочную стоимость, это новые рабочие места, круглогодичная занятость сельчан".
В 2023 году хозяйство получило господдержку на сумму 48 миллионов рублей. Субсидии от государства помогают обновлять оборудование и помещения для содержания животных. Так, например, внедрено четыре программы для управления фермой, для животных разработано 12 рационов (для каждой возрастной группы) и пр. В результате в хозяйстве получили ощутимый прирост в производстве.
"Общее поголовье сейчас около 2350, идет растел. Коров в стаде 850, на 120 голов больше, чем в прошлом году. Более 10 лет мы работали над этим. Пытались и покупать скот, и сексированным семенем пользовались — поголовье не прирастало. На этот раз смогли так построить работу, что переломили многолетнюю тенденцию. А по надоям у нас стабильный прирост: было 7533 кг молока на одну фуражную голову в год, стало 8846 кг", — рассказала главный зоотехник Юлия Зацепина.
"В районе 10 сельскохозяйственных предприятий и 45 фермерских хозяйств. За 2023 год произвели 32,6 тыс. тонн молока и 17,2 тыс. тонн скота в живом весе и вошли в тройку лидеров в области. Но мы не достигли бы этих результатов, не имея такую мощную господдержку, какая оказывается сейчас. По разным направлениям мы получили 380 млн рублей субсидий", — подчеркнула главный зоотехник Кинельского района Антонина Панова.
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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?