Старейшее животноводческое предприятие Кинельского района с господдержкой наращивает производство

Почти 9 тысяч килограммов молока на одну фуражную корову — таков результат работы одного из старейших хозяйств региона из Кинельского района, СПК (колхоз) имени Куйбышева. В этом году предприятие отмечает 95-летие со дня основания. Основная деятельность — производство молока. Дополнительно в хозяйстве занимаются растениеводством и реализацией мясной продукции.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность поддержки животноводства, поскольку эта подотрасль АПК не только обеспечивает жителей качественными местными продуктами питания, но и создает круглогодичные рабочие места на сельских территориях. "Развивать собственное животноводство просто необходимо — это вопрос продовольственной безопасности, — отмечал ранее губернатор. — Животноводство в сельском хозяйстве — это следующий технологический передел, создающий добавочную стоимость, это новые рабочие места, круглогодичная занятость сельчан".

В 2023 году хозяйство получило господдержку на сумму 48 миллионов рублей. Субсидии от государства помогают обновлять оборудование и помещения для содержания животных. Так, например, внедрено четыре программы для управления фермой, для животных разработано 12 рационов (для каждой возрастной группы) и пр. В результате в хозяйстве получили ощутимый прирост в производстве.

"Общее поголовье сейчас около 2350, идет растел. Коров в стаде 850, на 120 голов больше, чем в прошлом году. Более 10 лет мы работали над этим. Пытались и покупать скот, и сексированным семенем пользовались — поголовье не прирастало. На этот раз смогли так построить работу, что переломили многолетнюю тенденцию. А по надоям у нас стабильный прирост: было 7533 кг молока на одну фуражную голову в год, стало 8846 кг", — рассказала главный зоотехник Юлия Зацепина.

"В районе 10 сельскохозяйственных предприятий и 45 фермерских хозяйств. За 2023 год произвели 32,6 тыс. тонн молока и 17,2 тыс. тонн скота в живом весе и вошли в тройку лидеров в области. Но мы не достигли бы этих результатов, не имея такую мощную господдержку, какая оказывается сейчас. По разным направлениям мы получили 380 млн рублей субсидий", — подчеркнула главный зоотехник Кинельского района Антонина Панова.