С 28 марта из Самары до Подголятино пустят "ОМы"

В четверг, 28 марта, начнется движение судов типа "ОМ" по пригородному маршруту "Самара - Подголятино".

Суда будут курсировать по пригородному маршруту "Самара - Подголятино", сообщили в ООО "СРПП".

Также продолжаются ледокольные работы до грузовой и пассажирской пристани в Рождествено.