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Облправительство Власть и политика

Ход строительства нового моста через Волгу обсудили в правительстве Самарской области

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 марта, и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". В совещании приняли участие представители министерства экономического развития и инвестиций региона, министерства строительства Самарской области, министерства транспорта и автомобильных дорог, министерства имущественных отношений.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Реализация масштабного строительного проекта стартовала в 2019 году и стала возможной благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. В ходе визита Главы государства в Самарскую область в 2018 году Дмитрий Азаров выступил с предложением о строительстве, которое получило поддержку.
Строительство новой трассы протяженностью порядка 100 километров находится на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова. Общая длина мостовой конструкции над Волгой в составе новой магистрали составит 3,7 км.

Работы ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет 94%.

Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге выполнено на 98%. Дорога будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением. Расчетная скорость движения по ней составит 120 км в час. Предусмотрены 4 двусторонних многофункциональных зоны дорожного сервиса.

В высокой степени готовности искусственные сооружения в составе дороги, в том числе мостовой переход через реку Волгу. В настоящее время завершен основной этап строительства моста — надвижка и опускание пролетного строения на проектные отметки.

"Сейчас идет масштабное строительство мостов и важнейших объектов инфраструктуры по всей территории Российской Федерации. Но для нас и этот мост принципиально важен. И я очень рад тому, что он десятилетия будет служить людям — жителям Самарской области, нашей великой России. Я благодарю президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Я очень горд тем, что мы не подвели и строительство мостового перехода ведется в соответствии с ранее установленным планом", — отмечал Дмитрий Азаров, поздравляя коллектив АО "Дороги и Мосты" с завершением важнейшего этапа строительства моста — надвижкой последнего пролетного строения.
Участники совещания обсудили ход строительства и его соответствие графику, межевание земельных участков под строительство автозаправочных станций, стоянок, пунктов питания и других объектов дорожного сервиса на территории, прилегающей к новой магистрали.

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