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Баскетбол Спорт

Сборная Самарской области выиграла бронзу первенства России по баскетболу

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве завершились матчи финала первенства России U17 по баскетболу имени Ивана Ивановича Едешко. В соревнованиях принимали участие юниорские команды субъектов РФ, составленные из игроков до 17 лет — 2008 год рождения и моложе.

Фото: Федерация баскетбола Самарской области

Участие в финале принимали две сборные Самарской области. Обе команды смогли выйти в плей-офф по результатам группового этапа.

В плей-офф Самарская область-2 уступила в 1/8 финала в серии из двух матчей сборной Курской области — 69:77, 66:81 — и на этом завершила выступления.

Команда Самарская область-1 в серии матчей на вылет дважды обыграла сборную Татарстана — 86:75, 68:64, в четвертьфинале превзошла команду Москва-3 — 75:69 и вышла в полуфинал, где уступила будущему победителю первенства сборной Москвы-1 — 40:83.

В матче за третье место Самарская область-1 обыграла сборную Курской области — 76:59 и стала бронзовым призером первенства России.

"Мы знали, что с Москвой биться сложно — что с первой командой, что со второй, но поставили ребятам задачу побороться за третье место. Рады, что с задачей справились, — рассказал тренер сборной Самарской области по баскетболу U17 Дмитрий Добрынин. — При формировании команды пытались просмотреть всех самых перспективных и интересных игроков из нашей области. В составе были ребята из Сызрани, Новокуйбышевска, Самары, Тольятти".

"Тренерский штаб прикладывает все силы, чтобы как можно ребят попало из юниорского этапа баскетбола в следующий. Но дальше все будет зависеть от них самих — понимают ли они, чего хотят и для чего им это нужно. По моему мнению, у нескольких человек есть шансы продолжить играть в баскетбол на высоком уровне", — добавил тренер сборной Самарской области Юрий Добрынин.

Баскетбольные команды Самарской области регулярно добиваются высоких результатов. В регионе выстроена система от массового и детско-юношеского баскетбола до профессионального клуба БК "Самара". В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова созданы все необходимые условия для приобщения ребят к спорту, подготовки игроков. Проводится целый ряд турниров, в том числе по баскетболу 3×3. На федеральном уровне неоднократно отмечалось, что в Самарской области работает эффективная структура развития баскетбола.

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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