В Самарской области частично восстановили движение на ранее перекрытом участке трассы

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В четверг, 28 марта, на ранее перекрытом участке федеральной трассы "Самара-Пугачев- Энгельс- Волгоград" (на 21 км) восстановили движение для всех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.